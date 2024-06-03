Новых рекордов пока не будет: упадет ли курс доллара до 40 на этой неделе

Эксперт дал оптимистический прогноз

На валютном рынке Украины курс бакса в течение этой недели не покажет новые рекорды роста. Однако аналитик прогнозирует, что ниже 40 гривен американская валюта точно не упадет.

Как сообщил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает ТСН, доллар дорожает из-за того, что на межбанке держится спрос на него со стороны компаний-нерезидентов. Им более 2 лет как остановили выплату дивидендов акционерам.

По его словам, на текущей неделе с 3 по 9 июня не прогнозируется новых неожиданных цен на доллар.

"За две-три недели спрос спадет, а курс доллара пойдет вниз, впрочем, ниже 40 грн за доллар не опустится", — резюмировал эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 3 июня

По данным портала Минфин, в понедельник, 3 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,50 грн (покупка) и 41,10 (продажа). Наличный курс — 41,0 (покупка) и 41,10 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,53 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие факторы повлияют на курс доллара в Украине в начале июня.