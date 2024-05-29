Торік він коштував на 82% дорожче: чи буде популярний овоч дешевшати надалі

Максимальна його ціна — 10 гривень

Разом зі трьома популярними овочами на українському ринку подешевшала і молода капуста. Така тенденція триває через сезонне збільшення пропозиції та невисокий попит на товар нового врожаю

Згідно з даними аналітиків проєкту EastFruit, наразі капуста нового сезону коштує від 6 до 10 гривень за кіло. Наприкінці минулого тижня її ціна була на 20% більше.

"Насамперед фермери змушені активно знижувати ціни на капусту нового врожаю через надлишкову пропозицію на ринку: більшість українських господарств уже розпочали масові відвантаження ранньої капусти. Також ситуацію погіршують досить невисокі темпи збуту цієї продукції. Оптові компанії та роздрібні мережі воліють вести закупівлі невеликими партіями, враховуючи відносно короткий термін реалізації цього овоча", — пояснили фахівці.

За їх словами, наразі вартість ранньої капусти в Україні складає в середньому на 82% нижче, аніж торік. Є ймовірність, що здешевшання збережеться надалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки подешевшала популярна ягода на українському ринку.