Чергове здорожчання популярного тепличного овочу: як і чому змінилась ціна
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І хоча ціна росте, однак продукт на 15% дешевше, аніж торік
Популярні овочі цього сезону продовжують дорожчати на українському ринку. Помідор виріс в ціні через обмежену пропозицію та постійний попит.
За інформацією EastFruit, вартість томатів наразі підвищилися до 60-75 грн/кг ($1,48-1,85/кг). За один тиждень його ціна піднялась на 13%.
Експерти зазначають, що причиною здорожчання тепличних томатів є скорочення обсягів пропозиції даної продукції на ринку в українських та закордонних комбінатів. Окрім того, така позитивна тенденція була спровокована стабільним попитом з9 боку оптових компаній та роздрібних мереж.
Варто наголосити, що наразі тепличний томат в Україні надходить у продаж в середньому на 15% дешевше, аніж минулого року, хоча ціна на нього в котрий раз виросла.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з популярних ранніх овочів поступово дешевшає. Минулого року він коштував на 82% дорожче.