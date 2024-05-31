Чергове здорожчання популярного тепличного овочу: як і чому змінилась ціна

І хоча ціна росте, однак продукт на 15% дешевше, аніж торік

Популярні овочі цього сезону продовжують дорожчати на українському ринку. Помідор виріс в ціні через обмежену пропозицію та постійний попит.

За інформацією EastFruit, вартість томатів наразі підвищилися до 60-75 грн/кг ($1,48-1,85/кг). За один тиждень його ціна піднялась на 13%.

Експерти зазначають, що причиною здорожчання тепличних томатів є скорочення обсягів пропозиції даної продукції на ринку в українських та закордонних комбінатів. Окрім того, така позитивна тенденція була спровокована стабільним попитом з9 боку оптових компаній та роздрібних мереж.

Варто наголосити, що наразі тепличний томат в Україні надходить у продаж в середньому на 15% дешевше, аніж минулого року, хоча ціна на нього в котрий раз виросла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з популярних ранніх овочів поступово дешевшає. Минулого року він коштував на 82% дорожче.