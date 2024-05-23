Продовжує зростати в ціні: в Україні і не думає дешевшати популярна сезонна ягода

Експерти назвали умови, за яких вартість ягоди почне знижуватися

В Україні дорожчають деякі овочі, також ціни зростають і на ягоди. Наприклад, суниця садова почала зростати в ціні і на те є кілька причин.

Про це повідомляють аналітики порталу EastFruit. Згідно з їхніми даними, сьогодні суниця суниці коштує на чверть дорожче, ніж минулої весни.

Через прохолодну погоду, яка була на початку травня в основних регіонах вирощування цієї ягоди, суниця повільно дозріває. Через обмежену пропозицію на ринку садівники змогли підвищити ціни на свою продукцію. На сьогоднішній день суниця садова коштує в середньому 65–100 гривень за кілограм, що на 27% дорожче, ніж минулого тижня.

При цьому аналітики зазначають, що ціна на суницю садову в Україні сьогодні приблизно на 23% вища, ніж у травні 2023 року. Дешевшати ягода почне тоді, коли збільшиться пропозиція товару на ринку та зросте попит. Крім того, тиск на ринок та ціноутворення створює стабільне постачання дешевшої імпортної суниці.

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