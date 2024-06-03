Цены будут падать и достигнут минимума: как изменилась стоимость популярной летней ягоды

Ее предложение увеличится

Популярные летние ягоды постепенно дешевеют на украинском рынке и клубника не станет исключением. Она будет постепенно дешеветь и в конце июня-начале июля ее стоимость будет минимальной.

На львовском рынке клубника стоит 60-65 гривен за кило, как сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов для " Телеграфа ". Хотя в начале сезона ее стоимость составляла от 100 до 150 гривен за килограмм.

По ее словам, клубника будет дешеветь в дальнейшем из-за сезона консервирования на зиму и увеличения предложения на прилавках, пик которого будет во второй половине июня.

"В этом году сезон украинской клубники начался на несколько недель раньше из-за благоприятных погодных условий. Сбор клубники начался на три недели раньше обычного — уже в третьей декаде мая. Это стало возможным благодаря аномально теплой весне", — объясняет она.

Несмотря на то, что весенние заморозки в этом году местами повредили урожай, прогнозируется, что цены будут очень близки к прошлогодним.

Что касается сезона консервации, то он обычно начинается в конце июня – начале июля, когда цены на клубнику и другие сезонные ягоды достигают минимума. Попович говорит, что в прошлом году цены начали падать уже на 6 месяце, и аналогичная ситуация ожидается в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стоимость на садовую землянику начала расти, ведь за неделю подорожала на 27%. Эксперты назвали условия, при которых эта ягода будет падать в цене.