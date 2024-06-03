Компенсація на придбання житла для військових або їх родин: хто може отримати гроші

Деякі особи, за певних обставин, можуть купити собі квартиру або будинок протягом понад 1 року

Деякі ветерани війни, особи з інвалідністю з поміж учасників бойових дій, а також члени загиблих таких осіб мають право на грошову компенсацію на придбання житла.

Зміни було внесено до урядових постанов від 28 березня 2018 року № 214 та від 18 квітня 2018 року № 280, якими врегулювано окремі питання надання грошової компенсації для придбання житла. Відповідне рішення Кабмін ухвалив вчора, 30 травня, як повідомили на урядовому порталі.

Зокрема, компенсація здійснюється для ветеранів війни з-поміж ВПО, які захищали територіальну цілісність України, осіб з інвалідністю I-II груп з-поміж учасників бойових дій на території інших держав та особам, які є членами родини таких померлих українців.

Ця виплата буде здійснена шляхом коштів з держбюджету місцевих бюджетів.

Згідно з даними, 3 категорії осіб мають придбати собі житло протягом 1 року. Однак для осіб, наприклад, які проходять службу у Силах оборони, перебувають на тривалій реабілітації або в полоні, термін купівлі продовжують.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де сім'ям загиблих бійців здійснюються грошові допомоги та компенсації.