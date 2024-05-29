Посадові оклади для військовослужбовців: які є розмірі погодинної оплати праці

Наведено конкретні цифри

У щомісячні основні виплати військовослужбовця передбачено нарахування посадового окладу, сума якого залежить від типу військової служби. Найбільший розмір отримують деякі особи офіцерського складу.

Найменший розмір посадового окладу нараховують спостерігачу, 350 гривень, а максимальний здійснюється для командувача військ ОК — 9 870 гривень. Детальніше про інші суми мовиться в дайджесті Armyinform А4.

Військовослужбовці строкової військової служби

Військові на посаді спостерігача отримують мінімальні виплати — 350 гривень. Максимальний розмір виплати посадового окладу складає 700 гривень і він нараховується для начальника телефонної станції.

Особи рядового, сержантського та старшинського складу

З-поміж цих категорій бійців найменша виплата передбачена для кочегарів, 2470 гривні, а от найбільша складає 4790 гривні й нараховується вона для головного сержанта бригади.

Водночас середня сума посадового окладу передбачена для командира відділення — 3000 гривень.

Особи офіцерського складу

Ці категорії військових отримують від мінімальних 3440 (командири взводу) до максимальних 9870 гривні (командувачі військ ОК).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть заздалегідь дізнатись розмір своїх майбутніх виплат за допомогою онлайн-калькулятора.