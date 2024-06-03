Компенсация на приобретение жилья для военных или их семей: кто может получить деньги

Некоторые лица, при определенных обстоятельствах, могут купить себе квартиру или дом на протяжении более 1 года

Некоторые ветераны войны, лица с инвалидностью среди участников боевых действий, а также члены погибших таких лиц имеют право на денежную компенсацию на приобретение жилья.

Изменения были внесены в правительственные постановления от 28 марта 2018 г. № 214 и от 18 апреля 2018 г. № 280, которыми урегулированы отдельные вопросы предоставления денежной компенсации для приобретения жилья. Соответствующее решение Кабмин принял вчера, 30 мая, сообщили на правительственном портале.

В частности, компенсация осуществляется для ветеранов войны среди ВПЛ, защищавших территориальную целостность Украины, лиц с инвалидностью I-II групп среди участников боевых действий на территории других государств и лиц, которые являются членами семьи таких умерших украинцев.

Эта выплата будет произведена путем средств из госбюджета местных бюджетов.

Согласно данным, 3 категории лиц должны приобрести себе жилье в течение 1 года. Однако для лиц, например проходящих службу в Силах обороны, находящихся на длительной реабилитации или в плену, срок покупки продлевают.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где семьям погибших бойцов совершаются денежные помощи и компенсации.