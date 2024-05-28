Тепер все вирішує сам військовий: як йому написати заповіт на виплату грошової допомоги у разі смерті

Оригінал документа зберігатимуть в особистій справі, а копія буде у бійця

Сім'ї загиблого військового в Україні передбачено виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень. Кому саме буде нарахована ця виплата може вирішувати боєць, складаючи заповіт.

Таке рішення було ухвалене 14 травня Урядом, передає "Судово-юридична газета". Згідно з постановою "Про затвердження Порядку та строків передачі військовослужбовцем оригіналу особистого розпорядження командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) для зберігання в особовій справі", військовий може самостійно визначити, кому буде здійснена виплата в його сім'ї та розмір, який треба буде вказати у відсотках.

Таку можливість мають військовослужбовці, військовозобов’язані або резервісти, які призвані на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.

Що має бути в "заповіті" та кому він передається

Він має нести в собі:

військове звання; ПІБ; дату народження; місце проживання чи перебування (реєстрації місця проживання); РНОКПП; місце і час складення.

Зверніть увагу, що в документі обов’язково зазначаються частка належної до виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, а також особа, якій здійснюватимуться такі виплати.

Окрім того, в особистому роспоряджені також можуть бути записані відомості про ТЦК, номер військової частини, номери засобів зв'язку чи адреси електронних пошт.

"Справжність підпису на особистому розпорядженні засвідчує командир військової частини або нотаріус", — мовиться на сайті

Оригінал передається командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) в день засвідчення на ньому справжності підпису або в 10-денний строк з дня засвідчення підпису (у разі засвідчення справжності підпису нотаріусом), про що робиться відповідний запис на копії.

Після того, як підпис було перевірено, оригінал документа передається до служби діловодства військової частини, реєструється в установленому порядку та надсилається для зберігання до ТЦК. Оригінал зберігається в особовій справі, а копія — у того, хто складав заповіт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому зі сім'ї бійця виплатять 100 тисяч гривень.