Від рекрута до генерала чи адмірала: які є розміри окладів за військовим званням

Мінімальний розмір виплачується рекруту

У щомісячні основні види, окрім нарахування посадового окладу, також входить оклад за військовим званням. Максимальна сума передбачена для генерала та адмірала.

Оклад за військовим званням здійснюється для всіх бійців, окрім військовослужбовців строкової військової служби. Про це повідомляється в дайджесті Armyinform А4.

Оклади за військовим званням (ОВЗ)

Рекрут — 440;

Солдат (матрос) — 530;

Старший солдат (старший матрос) — 600;

Молодший сержант (старшина 2 статті) — 670;

Сержант (старшина 1 статті) — 740;

Старший сержант (головний старшина) — 810;

Головний сержант (головний корабельний старшина) — 880;

Штаб-сержант (штаб-старшина) — 950;

Майстер-сержант (майстер-старшина) — 1020;

Старший майстер-сержант (старший майстер — старшина) — 1040;

Головний майстер-сержант (головний майстер — старшина) — 1060;

Молодший лейтенант — 1090;

Лейтенант — 1130;

Старший лейтенант — 1200;

Капітан — 1270;

Майор — 1340;

Підполковник — 1410;

Полковник — 1480;

Бригадний генерал, коммодор — 1550;

Генерал-майор, контр-адмірал — 1620;

Генерал-лейтенант, віце-адмірал — 1690;

Генерал, адмірал — 1760.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть заздалегідь дізнатись розмір своїх майбутніх виплат за допомогою онлайн-калькулятора.