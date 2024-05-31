Грошова допомога та компенсація для сімей загиблих військових: в якому місті здійснюються виплати

Подати заявку треба фізично

Родина загиблого військового має право на грошову допомогу та оплату комунальних послуг, які надає міська рада Тернополя.

Грошова допомога виплачується в рамках муніципальної програми "Турбота". Про це мовиться на сайті "20 хвилин".

Згідно з даними, сім'ї загиблих бійців, які брали участь у здійсненні заходів для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Московії проти України й під час забезпечення проведення антитерористичної операції, отримають грошову допомогу, якщо особи зареєстровані та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади.

Окрім того, їм також передбачено компенсацію на оплату комунальних послуг.

Їх можна оформити за адресою вул. Лисенка 8 (управління соціальної політики).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як сам військовий може розподілити виплату 15 мільйонів гривень між своєю сім'єю за допомогою заповіту. Він має вказати, кому буде здійснена виплата та у якому розмірі.