Догляд за дитиною: уряд може відшкодувати батькам частку зарплати няні

Батьки зможуть працевлаштуватись

В Україні діє послуга "Муніципальна няня" і Кабінет міністрів України розширив перелік осіб, які мають на неї право. Батьки тепер можуть найняти людину для догляду за дитиною та їм виплатять частку компенсації за зарплату няні.

Тепер послугою можуть скористатись ще ВПО та люди, які разом із дітьми, проживають на територіях, де не працюють заклади дошкільної освіти. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Загалом послугою "муніципальної няні" можуть скористатися сім'ї

внутрішньо переміщених осіб, які мають дітей до 3 років (без тяжких хвороб);

з дітьми до 6 років, які потребують додаткового догляду;

з дітьми до 6 років, коли один із батьків має інвалідність I або II групи);

із дітьми до 6 років, які проживають у населених пунктах, де немає дитячих садків. Наприклад, у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Розширення категорій осіб сприятиме працевлаштуванню батьків, які не могли вийти на роботу через те, що не могли залишити дитину у дитсадках.

"Орієнтовний середньомісячний розмір відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" у 2024 році згідно з постановою КМУ № 68 становить 7 100 гривень", — повідомили в Мінсоцполітики.

"Муніципальна няня" діятиме на час воєнного стану та протягом 3 місяців, після його скасування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що компенсація на оплату оренди житла виплатиться кожній особі зі сім'ї ВПО. Ця виплата здійснюється в одному місті.