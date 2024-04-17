Компенсація виплатиться на кожного члена сім'ї: де ВПО здійснять виплату на оренду житла

Є певні обставини, коли гроші можуть не здійснити

Багатодітним родинам, які мають статус ВПО і проживають у Рівненській міській територіальній громаді, виплатять гроші з метою компенсації витрат на оплату орендованого житла.

Як повідомили у соціальному захисті у Рівне, розмір нарахування складає 1 тисяч гривень на одну особу з сім'ї й надходитиме вона щомісяця. Виплати передбачені коштом Рівненської міської територіальної громади.

Хто має право на компенсаційне нарахування

Виплати призначатимуться щомісяця в розмірі 1 тисячі гривень на кожну особу з багатодітної родини з числа:

дітей до досягнення 18 річного віку;

дітей, які досягли 18 річного віку, та навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної, фахової перед вищої, вищої освіти – до закінчення дітьми закладів освіти, але не довше ніж досягненнями ними 23 років і не мають власних сімей;

працездатних непрацюючих батьків (опікунів/усиновителів) багатодітної родини, які здійснюють догляд за дитиною до 3-х річного віку/ чи дитиною до 6-ти річного віку, яка потребує домашнього догляду, що підтверджується довідкою ЛКК/ чи дитиною з інвалідністю до 18 річного віку/чи дитиною, яка хворіє на тяжкі захворювання, що підтверджується довідкою, виданою ЛКК у порядку та за формою, встановленими МОЗ;

працездатних непрацюючих батьків (опікунів/усиновителів) багатодітної родини, які надають соціальні послуги з догляду (за умови отримання відповідної компенсаційної виплати) чи які доглядають за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (за умови отримання відповідної компенсаційної виплати) чи які доглядають за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (за умови отримання відповідної державної допомоги);

непрацездатних батьків (опікунів/усиновителів) багатодітної родини.

Як призначаються виплати

Кошти надходитимуть з 01.01.2024 тим заявникам, у яких станом на 31.12.2023 року були укладені договори оренди (найму) житла, що підтверджено відповідними документами, а також з місяця, в якому заявником укладено договір оренди (найму) житла, що підтверджено відповідними документами.

Виплати не проводяться для осіб, які:

безоплатно проживають в місцях тимчасового проживання;

зняті з обліку як внутрішньо переміщені особи в Рівненській міській територіальній громаді;

проживають без укладених договорів оренди (найму) житла або термін дії яких закінчився;

проживають в житлі, власникам яких призначається компенсація витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб.

Заявнику треба звернутись у Департамент соціальної політики за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12, каб.23. і надати певні документи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців виплатять по 100 тисяч гривень.