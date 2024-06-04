До 11 200 гривень на дитину: як деяким сім'ям отримати допомогу на півроку

Є 5 умов для призначення нарахування

Для сімей, які тимчасово забирають до себе дитину, яка була позбавлена піклування від батьків, передбачено грошову допомогу. Вона виплачується протягом 6 місяців.

Максимальна сума виплати складає майже 11 200 гривень, як мовиться на Урядовому порталі. Батьки, які утримують таких дітей, мають проживати в Україні.

Хто може отримати грошову допомогу

На виплату "Дитина не одна" мають право родичі, знайомі, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та батьки-вихователі які утримують дітей, що залишились без батьківського піклування, але ще не набули відповідного статусу.

Оформлення соціального статуту для дитини може затягнутись на 6 місяців. На цей період призначається і допомога.

Її можуть призначити у випадку, коли батьки або один з батьків дитини:

помер або загинув, а інший не виконує своїх обов’язків;

перебуває у російському полоні;

перебуває в тимчасовій окупації чи оточенні;

у розшуку як зниклий безвісти;

позбавлений свободи державою-агресором.

Такі сім'ї мають проживати на території в Україні.

Який розмір грошової допомоги та куди звертатись

Для дітей віком до 6 років – 6 407 гривень;

для дітей віком від 16 до 18 років – 7 990 гривень;

для дітей віком до 6 років з інвалідністю – 8 970 гривень;

для дітей віком від 16 до 18 років з інвалідністю – 11 186 гривень.

Варто зауважити, що виплата може бути продовжена, якщо дитина надовше залишається у сім'ї. Це буде визначати служба у справах дітей.

Заявнику треба звернутись до органів соціального захисту населення, ЦНАПу або виконавчих рад органів територіальних громад.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сім'ї в одному місті мають право на фінансову допомогу в розмірі майже 9 тисяч гривень.