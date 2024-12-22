Польща збиватиме російські ракети за однієї умови

Поки країнам НАТО Росія не загрожувала, кажуть у Польщі

Польща має одну з найпотужніших систем протиповітряної оборони в Європі як країна НАТО. На її території розміщені сучасні комплекси ППО, які здатні перехоплювати різні типи повітряних цілей. Проте наразі ця система не використовується для захисту повітряного простору України від російських атак і Польща не допоможе нам захистити небо.

В інтерв'ю "Голосу Америки" очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкрив деталі застосування систем протиповітряного захисту. Він наголосив, що збройні сили Польщі отримали чіткі інструкції — перехоплення російських ракет та безпілотників здійснюватиметься тільки в разі безпосередньої загрози польській території.

Особливу увагу польське військове керівництво приділяє захисту аеропорту Жешув. Цей стратегічний транспортний вузол охороняється силами НАТО. США, Велика Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни-союзники забезпечують його протиповітряний захист.

"І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракету чи дрон зіб'ють. Ми робитимемо це, якщо це буде можливо фізично", – зазначив міністр оборони Польщі.

Косіняк-Камиш звернув увагу на попередні випадки, коли російські ракети перетинали польський кордон. За його словами, це відбувалося протягом лічених секунд. Водночас він підкреслив, що досі не було зафіксовано жодного випадку цілеспрямованого націлювання ракет на польські об'єкти.

Також раніше "Телеграф" писав, чи може Україна збивати "Калібри", якими атакує Росія. РФ має можливість масового виробництва цього озброєння – приблизно до 30 одиниць на місяць.