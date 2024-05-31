Майже 9 тис грн для сімей в одній області: за яких обставин вони отримають грошову допомогу

Треба зібрати 8 документів

Мешканці Київської області отримають фінансову допомогу в розмірі майже 9 тисяч гривень з умови, якщо вони виховують дітей з інвалідністю та не отримували грошової благодійної допомоги від ООН.

Як повідомила Броварська міська рада, виплата допомоги здійснюватиметься згідно з проєктом "Заходи з підтримки дітей, інформування про мінну небезпеку та допомога постраждалим у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях (Пріоритет II)" за підтримки Гуманітарного Фонду України та Організації Об’єднаних Націй (ООН). Заявнику треба подати онлайн форму для нарахування та зібрати певні документи.

В рамках цього проєкту, сім'ї Київської області отримають 8886 гривні 85 копійок, якщо виховують дітей з інвалідністю та їм раніше не здійснювалась грошова благодійна допомога від ООН починаючи з 24.02.2022 року.

Щоб отримати грошову допомогу, потрібно заповнити відповідну форму.

Які документи потрібні для оформлення допомоги

заява на ім'я Голови Фонду;

копія паспорта громадянина України заявника (матері/батька/опікуна);

копія документа із зазначенням даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника;

копія витягу з реєстру про задеклароване/зареєстроване місце проживання або довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

копія свідоцтва про народження дитини або документа про встановлення опікунства над дитиною;

копія посвідчення дитини з інвалідністю;

копія посвідчення багатодітної сім’ї (за наявності);

інформація з зазначенням реквізитів відкритого карткового рахунку для перерахунку коштів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, деякі українці можуть отримати допомогу на лікування та реабілітацію від міської ради.