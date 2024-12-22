Вартістю майже 7 мільйонів доларів: як виглядає маєток експрем'єр-міністра України Лазаренка і що про нього відомо

Експосадовець вклав у маєток величезні кошти

Павло Лазаренко у 90-х роках обіймав посаду прем'єр-міністра України. Він запам'ятався тим, що захопив газовий ринок в нашій країні, ставши монополістом. Це призвело до гігантських збитків державі, тож згодом правоохоронці відкрили проти нього кримінальну справу. Однак чиновник втік до США.

"Телеграф" покаже, де проживав український чиновник у США, і що потім сталося з цим маєтком.

Будинок Павла Лазаренка у США

Павло Лазаренко придбав особняк в передмісті Новато, що у штаті Каліфорнія. Вартість маєтку становила 6 мільйонів 745 тисяч доларів. Він придбав особняк за кошти, які перевів зі Швейцарії на острови Багами та Антигуа. У суді визначили таку транзакцію як "відмивання коштів", у чому Лазаренка й визнали винним у 2006 році. Це був один із 8 епізодів, на основі якого політика засудили до 9 років позбавлення волі.

Маєток Лазаренка був розташований навпроти Сан-Франциско, на вулиці Obertz Lane, будинок номер 100. Цікаво, що на цій вулиці не було більше будинків, окрім маєтку українського чиновника. Журналістам вдалось з'ясувати, що раніше будинок орендував відомий голлівудський актор Едді Мерфі.

Особняк Лазаренка розташований так, що перехожі його не зможуть роздивитися. Однак відомо, що там є 9 спалень, 11 ванних кімнат, зали з люстрами, тенісний корт і кілька басейнів. Будинок збудували у 1991 році. Станом на 2012 рік його вартість оцінювали у 7 мільйонів доларів. Територія особняка оточена парканом з колючим дротом і табличкою "приватна власність". Також там є 2 вертолітних майданчики.

Політик придбав цей будинок влітку 1998 року. Він надіслав кошти зі своєї офшорної компанії Lady Lake на рахунок фірми Dugsbery, якою володів подільник Лазаренка — Петро Кириченко. Після цього він придбав житло.

Незадовго до переїзду у будинку провели ремонт за 700-750 тисяч доларів. Також компанія Лазаренка придбала дві автівки — "Mercedes" S 500 за 90 тисяч доларів і Range Rover. Пізніше придбання розкішного особняку стало пунктом звинувачення політика у "відмиванні коштів", за яке його засудили до 9 років тюремного ув'язнення.

У 2014 року маєток Лазаренка продали за 5 мільйонів доларів. Утім, хто став новим власником розкішного особняка, залишається таємницею.

Упродовж останніх років про Павла Лазаренка майже нічого невідомо. Подейкували, що він прагне отримати політичний притулок у США. Експосадовець розповідав, що він ніде не працює, тому не має доходу.

Станом на 2016 рік Лазаренко разом з дружиною і 3 дітьми живе неподалік Сан-Франциско. Будинок, у якому мешкає сім'я, оцінюють у межах 1,8 мільйона доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про покинуту резиденцію третього президента України Віктора Ющенка. Зараз територія має занедбаний вигляд.