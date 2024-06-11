Більше 43 тис грн на сім'ю: де проходить виплата та як зареєструватись

Деякі українці розраховують на фінансове нарахування

Сім'ї з ВПО, які мешкають у Стрийському районі Львівської області, можуть отримати грошову допомогу від Стрийської єпархії. Сума виплати складає 10 800 гривень на одну особу, але не може бути вище 43 200 гривень

Як повідомили у благодійній організації, нарахування здійснюють за фінансової підтримки благодійних організацій Caritas Österreich та NACHBAR IN NOT. Заявникам треба відповідати одразу 7 критеріям вразливостей.

Хто має право на допомогу

На виплати у розмірі 10 800 гривень на особу, але не більше 43 200 гривень на сім’ю, можуть претендувати ВПО, які проживають у Стрийській єпархії та підпадають під такі критерії вразливості:

Сім'я виїхала із зони ведення активних бойових дій чи територій, окупованих у період із 24.02.2022 року; Головою сім'ї є жінка;. У сім’ї є діти віком до 18 років. В сім'ї є особа з інвалідністю І або ІІ групи або неповнолітня дитина з інвалідністю. Середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 6170 гривень включно зі виплати для ВПО; Сім’я проживає в складних побутових умовах. Жоден з членів сім'ї не отримував фінансову допомогу від благодійних організацій протягом останніх 3 місяців.

Варто зауважити, що на виплату не мають право літні особи, які досягли 60 років і вище, а також ті, що мають інвалідність 3 групи.

Для отримання грошової допомоги потрібно попередньо зареєструватися за посиланням.

Якщо є додаткові запитання, то їх можна отримати за номером: +380636260227.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ВПО, які опинились у критичних ситуаціях, можуть отримати грошову допомогу.