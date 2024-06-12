Уход за ребенком: правительство может возместить родителям долю зарплаты няни

Родители смогут трудоустроиться

В Украине действует услуга "Муниципальная няня" и Кабинет министров Украины расширил перечень лиц, имеющих на нее право. Родители теперь могут нанять человека по уходу за ребенком и им выплатят долю компенсации за зарплату няне.

Теперь услугой могут воспользоваться еще ВПЛ и люди, которые вместе с детьми проживают на территориях, где не работают учреждения дошкольного образования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

В общем, услугой "муниципальной няни" могут воспользоваться семьи

внутренне перемещенные лиц, имеющих детей до 3 лет (без тяжелых заболеваний);

с детьми до 6 лет, нуждающихся в дополнительном уходе;

с детьми до 6 лет, когда один из родителей имеет инвалидность I или II группы);

с детьми до 6 лет, проживающих в населенных пунктах, где нет детских садов. К примеру, в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Расширение категорий лиц будет способствовать трудоустройству родителей, которые не могли выйти на работу из-за того, что не могли оставить ребенка в детских садах.

"Ориентировочный среднемесячный размер возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня" в 2024 году согласно постановлению КМУ №68 составляет 7 100 гривен", — сообщили в Минсоцполитики.

"Муниципальная няня" будет действовать во время военного положения и в течение 3 месяцев, после его отмены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что компенсация на оплату аренды жилья выплатится каждому лицу из семьи ВПЛ. Эта выплата производится в одном городе.