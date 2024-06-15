В Україні скоро подорожчають цигарки: коли за пачку платитимемо майже 200 гривень

Дорожать сигарети не відразу, а поетапно

Народні депутати України у першому читанні ухвалили законопроєкт №11090, згідно з яким в Україні зростуть ціни на тютюнові вироби. Проходитиме подорожчання у кілька етапів та розраховано до 2028 року.

Подробиці про нові ціни на цигарки в Україні розповів OBOZ.UA. Акциз зафіксовано у євро, тому для прогнозування ціни було враховано актуальний прогноз курсу гривні від МВФ. Комітет з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити документ із деякими змінами.

Перший етап подорожчання може статися вже 2024 року. Сьогодні, за даними Держстату України, пачка цигарок у середньому коштує 87,14 гривень, а після подорожчання її ціна може збільшитись до 92,8 гривень. 2025 року сигарети коштуватимуть 127,4 грн за пачку, у 2026 подорожчають ще на приблизно 20 гривень до 142,1 гривень за пачку. До 2027 року ціна за одну пачку цигарок зросте до 155,8 гривень, а 2028 року ціна фіксуватиметься на рівні 173,6 гривень.

Після подорожчання очікується, що зростуть і надходження до бюджету від продажу цигарок. Згідно з прогнозом, до 2028 року сума майже досягне 14 млрд гривень:

2025 рік — 612 млн гривень.

2026 рік — 5 млрд грн.

2027 рік — 9,3 млрд грн.

2028 рік – 13,8 млрд гривень.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні зростуть ціни на алкоголь та бензин. Кабінет міністрів України ухвалив важливе рішення.