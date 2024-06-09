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Ціни поки не радують: скільки коштують салатні овочі та чи скоро вони подешевшають

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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За смачну страву доведеться дорого заплатити Новина оновлена 09 червня 2024, 15:01
За смачну страву доведеться дорого заплатити. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Вартість їх досить висока попри сезон

Поки в Україні дешевшають молочні продукти, ціни на салатні овочі не радують українців. Хоч вартість огірків поступово падає, але вони все ще дорогі.

Ще вища ціна на помідори, але вже з середини червня супермаркети почнуть активно переписувати цінники, каже аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка. Про це пише "РБК-Україна".

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Ціни на огірки

Огірки на початку червня почали дешевшати. Це пов’язано зі збільшенням пропозиції, каже експерт. Гуртова ціна зараз складає 36 гривень за кілограм. У супермаркетах ціни на порядок вищі.

За даними Мінфіну на 9 червня, вартість гладких огірків у середньому складає 52,60 грн за 1 кг. Найбільш доступні продаються у Metro ― 46,90 грн/кг.

За місяць гладкі огірки здешевшали трохи більш як на 31 гривню. У травні їх продавали у середньому по 78,36 грн за 1 кг.

Довгоплідні огірки продаються по 49,99 грн/1 кг, а короткоплідні ― 44,90 грн за кілограм. У минулому місяці їх продавали по 68,28 грн та 72,84 грн відповідно.

Ціни на огірки в Україні у червні
Ціни на огірки в різних супермаркетах

Коли подешевшають помідори

Гуртова ціна цього овочу складає 65 гривень за кілограм. Помідори почнуть дешевшати з середини червня.

За даними Мінфіну, середні ціни на томати коливаються від 78,70 до 96 гривень за 1 кг. Вартість залежить від виду (вказані ціни у гривнях за 1 кг):

  • червоні ― 78,70;
  • рожеві ― 96,00;
  • слива ― 94,61.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що подорожчала улюблена крупа багатьох українців. Підвищення цін відбулось раптово.

Теги:
#Помідори #Ціни #Ціни на продукти #Овочі #Огірки