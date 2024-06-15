В Украине скоро подорожают сигареты: когда за пачку будем платить почти 200 гривен

Дорожать сигареты будут не сразу, а поэтапно

Народные депутаты Украины в первом чтении приняли законопроект №11090, согласно которому в Украине вырастут цены на табачные изделия. Проходить подорожание будет в несколько этапов и рассчитано до 2028 года.

Подробности о новых ценах на сигареты в Украине рассказал OBOZ.UA. Акциз зафиксирован в евро, поэтому для прогнозирования цены был учтен актуальный прогноз курса гривны от МВФ. Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады рекомендовал принять документ с некоторыми изменениями.

Первый этап подорожания может произойти уже в 2024 году. Сегодня, согласно данным Госстата Украины, пачка сигарет в среднем стоит 87,14 гривен, а после подорожания ее цена может увеличиться до 92,8 гривен. В 2025 году сигареты будут стоить 127,4 грн за пачку, в 2026 подорожают еще на примерно 20 гривен до 142,1 гривен за пачку. К 2027 году цена за одну пачку сигарет вырастет до 155,8 гривен, а в 2028 цена будет фиксироваться на уровне 173,6 гривен.

После подорожания ожидается, что вырастут и поступлению в бюджет от продажи сигарет. Согласно прогнозу, к 2028 году сумма почти достигнет 14 млрд гривен:

2025 год — 612 млн гривен.

2026 год — 5 млрд грн.

2027 год — 9,3 млрд грн.

2028 год – 13,8 млрд гривен.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине вырастут цены на алкоголь и бензин. Кабинет министров Украины принял важное решение.