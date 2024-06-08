В Україні дешевшає молочка: що і скільки коштує в супермаркетах на початку червня

У травні ціни на молочну продукцію були вищими

В Україні змінюються не лише ціни на сезонні овочі, а й на молочну продукцію. Найбільшою популярністю серед українців користуються три молочні продукти — молоко, кефір та кисломолочний сир.

На порталі Мінфін поділилися інформацією, скільки сьогодні коштують молочні продукти. Ціни різняться залежно від виробника та супермаркету.

Середня вартість кефіру ТМ "Селянський" 2,5% жирності в українських супермаркетах у червні 45,99 гривень за 950 мл. У травні кефір коштував не на багато, але дорожче — 46,74 гривень за 950 мл. Найдорожче кефір коштує в Megamarket — 47,60 гривень, а найдешевше в "Ашані" — 44,30 гривень.

Молоко у червні також трохи подешевшало: з 44-43 гривень за 900 мл до 42-43 гривень за аналогічний обсяг. Найдорожче молоко ТМ "Яготинське" у супермаркеті "Мегамаркет" — 47,2 гривні, а найдешевше коштує молоко цієї ж торгової марки в "Ашані" — 36,5 гривень.

Кисломолочний сир знизився в ціні з 80,71 гривні за 300 г у травні до 74,20 гривні за аналогічний обсяг у червні. Найдешевше сир ТМ "Простонаше" коштує у Metro – 60,22 гривні, а найвища ціна у супермаркеті Novus – 84,99 гривень.

Також "Телеграф" розповідав про те, що популярна ягода подешевшала на третину в Україні. Її максимальна гуртова вартість складає 70 гривень.