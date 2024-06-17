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Гривня падатиме в ціні? В яких межах очікується курс долара на цьому тижні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Курс валют

Заокеанська валюта не стоятиме на місці

Зростання курсу долара продовжиться і на цьому тижні. Експерт прогнозує, що національна валюта України надалі помірно знецінюватиметься.

Офіційні показники у Національному банку досягли середньорічної відмітки у 40,7 гривні за долар. Цей показник було закладено у законі про держбюджет на 2024 рік, як каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для ТСН.

За його словами, американська валюта надалі зростатиме в ціні, враховуючи, що у попередні місяці курс був нижчим.

"Цього не станеться відразу, однак на поточному тижні продовжиться повільна девальвація гривні, курс продажу готівки триматиметься вище 41,2 грн/долар, курс купівлі наблизиться до 40,7 грн/долар", — прогнозує експерт.

Курс долара в Україні станом на 15 червня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 15 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,52 грн (купівля) та 41,05 (продаж). Готівковий курс — 40,96 (купівля) та 41,07 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,64 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як підвищення тарифів на електроенергію вплине на ринок курсу долара в Україні у червні.

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