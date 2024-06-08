Нижче за 40 гривень уже не буде? Експерт розповів, чого чекати від курсу валют

Експерт дав свій прогноз найближчим часом і розповів, як може змінитися курс іноземних валют.

З 10 по 16 червня ситуація на валютному ринку в Україні буде відносно спокійною. Процеси девальвації гривні (зниження курсу) підуть на спад, але курсові коридори 40-41 грн/дол., 43-46 грн/євро можуть триматися до осені.

Такий прогноз дав начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лісовий, повідомляє УНІАН. За його словами, валютний ринок поступово звикне до показників курсу.

"Звичайно не можна обійти "тиск" на ринок нових тарифів на електроенергію, адже вони фактично провокують зростання цін (об’єктивне зростання, яке спричинить перегляд цін). Тому, на мій погляд, щоб цей тиск не перетворився на щось загрозливе і неконтрольоване як, наприклад, зростання курсів, Нацбанку доведеться вжити певних заходів насамперед на міжбанку, щоб збити "піну" попиту. Однак, схоже на все, регулятор готовий до будь-яких ситуацій, тому навряд чи нормальній роботі ринку щось може загрожувати", — сказав експерт", — сказав експерт.

За словами Лісового, на червень прогнози досить оптимістичні, і на те є кілька причин: інфляція за підсумками 2024 року очікується 8,6%, середньозважений річний курс прогнозується на рівні 40,7 грн/дол., а на кінець року валютний курс очікується 41,4 грн/дол. При цьому він додав, що щоденні коливання курсу валют цілком нормальна річ, оскільки ринок живої та активні періоди завжди змінюються зниженням.

"Однак можна припустити, що нижче за 40 грн/дол. курс вже не опуститься", — вважає Лісовий.

Банкір також спрогнозував зміни на валютному ринку у фарватері "нових курсових реалій". Але інші характеристики ринку залишаться без змін, оскільки дія режиму "керованої гнучкості" — це певні правила і система валютних змін.

За прогнозом Лісового, курс валют у другій декаді червня буде наступним:

Долар: 40-41 гривня на міжбанку та 40-41,2 на готівковому ринку.

Євро: 43-45 гривень на міжбанку та 43-46 гривень на готівковому ринку.

Щоденні коливання курсу на міжбанку становитимуть до 0,2-0,3 грн, у комбанках — до 0,3-0,5 грн, в обмінних пунктах — до 0,5 грн;

Тижневі курсові відхилення очікуються у межах 2% від початкового понеділкового курсу.

"Ринок житиме в умовах нових курсових "цінників", проте на ринку не станеться чогось більшого, ніж звичайні курсові "хвилі" зростання та зниження курсів. Тобто ринку під силу витримати навіть тиск об’єктивної інфляції, викликаної зростанням тарифів на електроенергію та зростанням цін", — резюмував Лісовий.

Також "Телеграф" розповідав про те, яким буде курс валют у червні. Експерт не прогнозує зміцнення національної української валюти.