Курс валют у червні: банкір розповів, чого чекати українцям

НБУ працює над стабілізацією ситуації

Національний банк України продовжує вживати заходів для стабілізації ситуації на валютному ринку. У другій половині червня значних коливань курсу валют не передбачається.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий, пише 24 Канал. За його словами, деякі відголоси девальвації гривні, що відбулася у квітні, можуть бути відчутні.

Лєсовий наголосив, що помітна девальвація гривні у квітні та травні привела до зростання цін. При цьому, за його словами, через об’єктивні причини, як, приміром, в імпортерів, так і суб’єктивних – у виробників, продавців цінники будуть збільшені на випадок подальших девальваційних процесів. Банкір підкреслив що іноді таке зростання може вдвічі перевищувати наявну девальвацію.

Лєсовий також підкреслив, що на валютний ринок може сильно вплинути зростання тарифу на електроенергію. Водночас він зазначив, що панікувати з цього приводу не варто, адже НБУ готовий до такого сценарію.

Банкір зазначив, що з початку року гривня просіла вже на 6,7%. А курс долара з 1 січня по 1 червня виріс з 38 до 40,53 гривні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення з 1 червня єдиної фіксованої ціни для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год без диференціації за обсягами споживання. Таку ціну українці бачитимуть в платіжках до кінця квітня 2025 року.