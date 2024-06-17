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Гривна будет падать в цене? В каких пределах ожидается курс доллара на этой неделе

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Курс валют

Заокеанская валюта не будет стоять на месте

Рост курса доллара продолжится и на этой неделе. Эксперт прогнозирует, что национальная валюта Украины в дальнейшем будет умеренно обесцениваться.

Официальные показатели в Национальном банке достигли среднегодовой отметки 40,7 гривны за доллар. Этот показатель был заложен в законе о госбюджете на 2024 год, говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для ТСН.

По его словам, американская валюта будет в дальнейшем расти в цене, учитывая, что в предыдущие месяцы курс был ниже.

"Этого не произойдет сразу, однако на текущей неделе продолжится медленная девальвация гривны, курс продажи наличных будет держаться выше 41,2 грн/доллар, курс покупки приблизится к 40,7 грн/доллар", — прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине на 15 июня

По данным портала "Минфин", в понедельник, 15 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,52 грн (покупка) и 41,05 (продажа). Наличный курс — 40,96 (покупка) и 41,07 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,64 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как повышение тарифов на электроэнергию повлияет на рынок курса доллара в Украине в июне.

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