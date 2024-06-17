Гривня повільно зміцнюється: курс валют на чорному ринку Києва

Ціна упала на євро та польський злотий

Ситуація на валютному ринку дещо стабілізувалась. Курс долара перестав лізти вгору, за вихідні навіть упав на декілька копійок.

А от євро значно здешевшав, вартість знизилася близько на два десятки копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 17 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,64 грн

Євро (EUR): 43,47 грн

Злотий (PLN): 9,94 грн

Канадський долар (CAD): 29,55 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,55 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,03 грн

Євро (EUR): 44,22 грн

Злотий (PLN): 10,22 грн

Канадський долар (CAD): 29,86 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,07 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,55 грн — продаж 41,08 грн

Євро (EUR): купівля 43,58 грн — продаж 44,36 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні змінився на декілька копійок.

Купівля: 40,98 грн

Продаж: 41,07 грн

Раніше "Телеграф" писав, що на долар в Україні впливають п'ять речей. Прогноз курсу на найближчий час від банкіра.