Гривня повільно зміцнюється: курс валют на чорному ринку Києва
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Ціна упала на євро та польський злотий
Ситуація на валютному ринку дещо стабілізувалась. Курс долара перестав лізти вгору, за вихідні навіть упав на декілька копійок.
А от євро значно здешевшав, вартість знизилася близько на два десятки копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 17 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,64 грн
Євро (EUR): 43,47 грн
Злотий (PLN): 9,94 грн
Канадський долар (CAD): 29,55 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,55 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 41,03 грн
Євро (EUR): 44,22 грн
Злотий (PLN): 10,22 грн
Канадський долар (CAD): 29,86 грн
Швейцарський франк (CHF): 46,07 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 40,55 грн — продаж 41,08 грн
Євро (EUR): купівля 43,58 грн — продаж 44,36 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні змінився на декілька копійок.
Купівля: 40,98 грн
Продаж: 41,07 грн
Раніше "Телеграф" писав, що на долар в Україні впливають п'ять речей. Прогноз курсу на найближчий час від банкіра.