Стабільності у червні не прогнозується: у яких межах коливатиметься курс долара

На валюту впливають низка важливих чинників

У червні курс долара на готівковому ринку коливатиметься від 40 до 41 гривні. За словами експерта, цей місяць відзначатиметься постійними змінами позитивної та негативної тенденції.

Як повідомив начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий, передає Фокус, наразі в Україні є ймовірність посилення інфляційних процесів. Окрім того, на ринок може тиснути загострення на фронті, а також постійні обстріли енергосистеми, які своєю чергою стати причиною збільшення попиту на долар.

"Розуміємо, що будь-яке загострення на фронті впливає на всі сфери життя, особливо в регіонах, що найбільше потерпають від ворожої агресії, а посилення обстрілів та вразливість енергетики та можливі перебої енергопостачання можуть стати каталізатором збільшення попиту на готівкову валюту та об’єктивним чинником гальмування економіки. Крім того, багато що залежатиме від результатів мирної конференції за українською "Формулою миру", що відбудеться в середині місяця", — каже він.

За його словами, кожні 3-4 місяці буде змінюватись коридор коливань, адже спочатку курс може рости, а потім падати й знову по колу.

Протягом цього тижня показники на міжбанку та готівковому ринку будуть однаковими, адже на першому та на другому курс перебуватиме в межах 40-41 гривні.

Курс долара в Україні станом на 7 червня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 7 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,10 грн (купівля) та 40,70 (продаж). Готівковий курс — 40,60 (купівля) та 40,73 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,15 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Нацбанк переходить на нові межі коливання курсу долара.