Попит на долар падатиме: наскільки може опуститись курс на цьому тижні

Експертка дала прогноз

Протягом цього тижня коливання готівкового курсу американської валюти можуть сягнути максимальних 41,3 гривні. Експерт прогнозує поступове зниження попиту долар.

Інтервенції Національного банку України на цьому тижні збільшились до 898 мільйонів доларів, аніж тижнем раніше. Багато фінансистів очікували на таку дію від регулятора, як пояснила Керівниця казначейського департаменту Unex Bank Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу.

"Проте зростання фундаментального тиску на цінову стабільність залишали достатньо простору для сумнівів. Відтак для частини ринку зниження облікової ставки стало неочікуваним й могло тимчасово посилити попит на валюту", — каже Золотько.

За її словами, на готівковому ринку коливання курсу були стримані, адже вартість долара коливалась в коридорі 40,80-41,0 гривні. Кпім того, протягом 17-23 червня передбачається помірне зниження попиту на американську валюту за всіма показниками.

Тому, як резюмує Золотько, курс американського долара у готівковому сегменті перебуватиме в межах 40,7-41,3 гривні.

Курс долара в Україні станом на 16 червня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 16 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,52 грн (купівля) та 41,05 (продаж). Готівковий курс — 40,96 (купівля) та 41,07 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,64 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може опуститись курс долара в України нижче 40 гривень.