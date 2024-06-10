На гривню впливає одразу три чинники: що буде з курсом долара найближчим часом

Гривнепад точно не прогнозується

Найближчим часом курс американської валюти коливатиметься в межах 40-41 гривні. На гривню одразу впливає низка факторів, хоча ситуація на ринку під контролем Національного банку України.

Як повідомив економіст та член ради НБУ Василь Фурман, передає 24 Канал, більшість експертів кажуть, що курс найближчим часом буде в межах 40-41 гривні. Ця думка лише аналітиків, а НБУ таких прогнозів не дає.

За його словами, на українську валюту впливає низка факторів, а саме:

зменшення надходження валюти від експортерів агрокомплексу на тлі вичерпання врожаїв 2023 року;

лібералізація на валютному ринку;

сезонність.

"Чи може бути в Україні посилення гривні? Мабуть, може, але ми не повинні забувати, що зараз є війна і великий розбаланс валютного ринку, який Нацбанк покриває своїми інтервенціями. Чи буде "гривнепад"? Ні, не буде, тому що ситуація на валютному ринку повністю під контролем Національного банку. Чи буде банківська система в Україні стійкою? Звичайно буде", — пояснив Фурман.

Він також нагадав, що купівля українських військових облігацій допоможе профінансувати нашу перемогу. Це відбудеться через те, що гроші йдуть на фінансування військово-промислового комплексу. А от зовнішня фінансова допомога витрачається на гуманітарні цілі та відбудову.

"Ситуація під повним контролем Національного банку. Інфляція також, вона є невеликою сьогодні – 3,9%", — каже економіст.

Курс долара в Україні станом на 10 червня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 10 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,20 грн (купівля) та 40,75 (продаж). Готівковий курс — 40,70 (купівля) та 40,80 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,24 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштує американська валюта в банках та обмінниках Києва.