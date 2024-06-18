Надбавка за окремий статус: як пенсіонеру отримати до 10% виплати

Сума залежить від прожиткового мінімуму

В Україні почесні донори отримують надбавку до пенсії у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

Українець, який безоплатно здав 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми крові, отримує статус Почесного донора України. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Такі особи мають право на надбавку до пенсії у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, згідно зі законом України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

А згідно зі законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік" з 1 січня прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено в розмірі 2920,00 грн, тому надбавка становить — 292,0 гривні.

Як отримати надбавку

Заявнику для призначення виплати треба звернутись до будь-якого органу ПФУ зі заявою та документами:

документ, який посвідчує особу (паспорт);

ідентифікаційний номер;

посвідчення донора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зміниться розмір пенсії з липня 2024 року.