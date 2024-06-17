Деяким пенсіонерам у 2024 році не зарахують до 10 років стажу: хто може втратити їх

Кількість неврахованого стажу залежить від чинного року

Певні періоди страхового стажу в українців не будуть зараховуватись до трудового стажу. Це стосується осіб, які працювали в Російській Федерації після 19 лютого 2014 року.

До страхового стажу для громадян при призначенні пенсії не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року. Згідно зі законопроєктом №9452 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України", передає Міністерство соціальної політики України.

Цей законопроєкт передбачає не зарахування стажу з 19 лютого 2014 року під час:

військової служби у силових структурах держави-агресора;

роботи в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях;

роботи в судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях;

добровільного зайняття посад у незаконних органах влади.

Як мовиться у Мінсоцполітики, після вторгнення Російської Федерації Україна перервала дипломатичні зв’язки з країною-агресором, включно зі Пенсійними фондами. Тому українці, що працювали за кордоном, повинні надати Пенсійному фонду відповідні документи для врахування трудового стажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери влітку можуть втратити виплати.