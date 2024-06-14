Повне державне утримання: чи нараховують українцям в такому випадку пенсії

Є певні умови для призначення забезпечення від держави

Якщо пенсіонер потребує догляду через старість чи хворобу, то Україна забезпечує їх повним державним утриманням. Під час такої виплати літні особи мають право на 25% або на 100% від пенсії, діти-сироти отримають повне нарахування, а інші діти — до 50%.

Як повідомляється у Пенсійному фонді України, держава бере на себе забезпечення пенсіонера у певних ситуаціях. Разом з тим, пенсія буде нараховуватись з місяця, що настає за місяцем, у якому людина отримала право на повне державне утримання.

Під час цього українцю виплачується 25% призначеної пенсії або 100%, якщо нарахування призначене за особливі заслуги.

Якщо розмір пенсії є більшим, аніж сума утримання, то тоді виплачується різниця між цими двома нарахуваннями, але не менше 25% від пенсії.

Крім того, непрацездатні члени сім'ї такої особи отримають не більше 50% від пенсії українця, що перебуває на державному утриманні.

Водночас державне утримання також передбачено для дітей-сіріт. Їхня пенсія у зв'язку з втратою годувальника виплачуватиметься в повному розмірі й здійснюватиметься на поточні банківські рахунки.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50% призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про які зміни треба повідомити протягом 10 днів у Пенсійний фонд України.