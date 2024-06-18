Чи змініться розмір пенсії з липня 2024 року: без нюансів не обійшлося

Можна отримати надбавку в понад 900 грн

Питання збільшення пенсії хвилює багатьох українців похилого віку в Україні, адже весняне підвищення задовольнило не усіх. Та чи зміниться ситуація у липні 2024 року?

"Телеграф" розповість про те, кому не варто очікувати підвищення пенсії влітку і чому.

Одним з основних методів зростання пенсійної виплати є індексація, тобто перерахунок коштом зростання мінімальної заробітної плати. Але для частини українців індексація не проводиться. Це стосується громадян, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, адже їхні пенсії нараховані з огляду на нещодавні економічні зміни.

Також люди, які отримують мінімальну пенсію входять у вищевказану категорію. Річ у тім, що держава поступово підвищує їхні доплати до пенсійного мінімуму. Також виплати не зростають в осіб із високими виплатами. Водночас такі пенсіонери можуть отримати додаткову надбавку після досягнення 70 років.

Які набавки можуть отримати пенсіонери

Пенсіонери із погіршеним станом здоров'я, які живуть самі і потребують догляду з боку сторонніх осіб, можуть отримати спеціальну надбавку. Також особа старше 80 років може отримувати пенсійні доплати за віком.

Зауважимо, їх нарахування не відбувається автоматично, і щоб отримати таку надбавку, особа має звернутись у ПФУ зі спеціальною заявою. Також пенсіонер зобов'язаний надати документи, які засвідчують погіршений стан здоров'я.

Ця надбавка розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз це – 944 гривні.

Раніше "Телеграф" писав, що деяким пенсіонерам у 2024 році не зарахують до 10 років стажу.