Надбавка за отдельный статус: як пенсионеру получить до 10% выплаты

Сумма зависит от прожиточного минимума

В Украине почетные доноры получают прибавку к пенсии в размере 10 процентов прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц.

Украинец, безвозмездно сдавший 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы крови, получает статус Почетного донора Украины. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Такие лица имеют право на надбавку к пенсии в размере 10 процентов прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, согласно закону Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

А согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" с 1 января прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц установлен в размере 2920,00 грн, поэтому надбавка составляет — 292,0 гривны.

Как получить надбавку

Заявителю для назначения выплаты следует обратиться в любой орган ПФУ с заявлением и документами:

документ, удостоверяющий личность (паспорт);

идентификационный номер;

удостоверение донора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменится ли размер пенсии с июля 2024 года.