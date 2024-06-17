Деякі українці влітку можуть втратити пенсії: як відновити виплати

Пенсію можна відновити, якщо знати деякі нюанси

Деякі українці можуть втратити свої пенсії з низки причин. Проте виплати можна поновити.

Про це пише "24 Канал". Так, згідно із законодавством України, пенсії громадянину можуть припинятися, наприклад, якщо він офіційно визнано померлим. Тобто є документальні підтвердження цьому, наприклад, свідоцтво про смерть. Також залишитись без виплат можна, якщо ПФУ виявив неточності в документації, яка надавалася пенсіонером для виходу на пенсію.

Інші причини:

громадянин виїхав на ПМП, при цьому обрана ним країна не має з Україною спеціального пенсійного договору;

особа не здійснює жодних операцій зі своїм рахунком, куди надходила пенсія упродовж півроку.

Як відновити виплати

Щоб відновити виплати, особа має звернутися до ПФУ. До цієї заяви можуть надаватися такі документи, залежно від причини скасування пенсії:

копія паспорта;

оригінал документа, де підтверджено, що пенсіонер живий (за кордоном його можна взяти у дипломатичній установі України);

копія документа, що засвідчує статус біженця, тимчасовий захист чи реєстрацію у місці тимчасового проживання.

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