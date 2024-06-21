Українці чекають сезону дешевих яєць. Причина виявилася дуже цікавою

ЄС запроваджує квоти на українські продукти. Куди птахівники подінуть мільйони зайвих яєць?

В Україні можуть ще більше обвалитися ціни на яйця. ЄС готується повернути експортні квоти на поставку цього продукту, бо наші птахівники завалили ним європейський ринок.

Що буде в цьому випадку з цінами на яйця в Україні, — дізнавався "Телеграф".

Європейські фермери незадоволені

За квотами українські виробники постачали яйця в ЄС до початку війни. Тоді Європа пішла на поступки й зняла експортні обмеження для нашої агропродукції. Обсяги експорту, в тому числі "яєчного", почали стрімко зростати. Це спровокувало невдоволення місцевих фермерів, які цього року масово блокували український кордон і влаштовували акції протесту по всій Європі.

Щоб залагодити конфлікт, ЄС передбачив обмеження для українських яєць, цукру, курятини. Запровадили так зване "економічне гальмування": якщо обсяги поставок у 2024 році перевищать середньорічні рівні періоду з 1 липня 2021 року до 31 грудня 2023 року, то повернуть квоти. Ці умови набули чинності з 6 червня цього року, а вже за два тижні час "Ч" для українських птахівників настав.

Єврокомісія повідомила, що протягом найближчих тижнів може запровадити обмежувальні квоти на українські яйця й цукор. Та у випадку з цукром український уряд уже пішов на превентивні заходи — з 1 червня експорт до ЄС зупинили (про це Кабмін попросила асоціація "Укрцукор"). А от українські яйця продовжують везти до Європи, що ще більше дратує місцевих фермерів.

За даними Союзу птахівників України, вітчизняні виробники відвантажують до Європи рекордні обсяги яєць. У першому кварталі цього року експортували 247,3 млн штук, що на 22,7% більше, аніж за аналогічний період торік. Збільшення обсягів у профільній асоціації пояснили відновленням промислового виробництва яєць. Найбільшими імпортерами наших яєць у Союзі птахівників називають ЄС, ОАЕ та Ізраїль. Ключовим експортером, за даними Української аграрної експортної асоціації, є саме Європа — продажі туди приносять українським птахівникам більш, аніж 60% доходів.

Якщо ЄС поверне квоту на наші яйця, птахівники зможуть продавати до Європи без мит лише 3 тисячі тонн яєць на рік, а це близько 60 млн штук.

Швидко переорієнтуватися на інші експортні ринки, за словами керівника Союзу птахівників України Сергія Карпенка "Телеграфу", компаніям буде непросто, зокрема, через складну логістику.

Тож мільйони яєць раптом виявляться зайвими. Що з ними будуть робити?

Що буде з цінами на яйця в Україні?

Голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснює "Телеграфу", що виробники завжди перекидали партії, котрі з якихось причин не йшли на експорт, на внутрішній ринок. І це сприяло зниженню цін. Так буде й цього разу.

Через значне збільшення виробництва українські птахівники вже завалили вітчизняні магазини на ринки яйцями. І з березня цього року ціни на них просто посипалися.

У березні десяток яєць "Ясенсвіт" коштував у "Новусі" 50,99 грн, а в "Ашані" — 55,3 грн. В кінці квітня цінники опустилися вже до 42,29-46,9 грн. Навіть на Великдень яйця цього року не дорожчали — таке "диво" трапляється нечасто.

Зараз по акції у "Варусі" десяток яєць першого сорту коштує 28,5 грн. На ринку "Столичний" великі яйця продають від 31 гривні за десяток.

Мільйони "зайвих" яєць можуть ще більше знизити ціни. Наскільки подешевшають яйця?

У середньому ціни можуть впасти на 10%. Це не дуже суттєво, бо птахівники вже й так працюють на межі рентабельності. А через подорожчання електроенергії й кормів собівартість яєць зростає. Тому великих розпродажів ніхто не обіцяє. Та, як каже Пендзин, яйця — продукт, що швидко псується. Якщо треба буде продати великі надлишки, деякі продавці можуть давати й більш вагомі знижки.

Та як довго буде тривати сезон дешевих яєць — невідомо. Якщо птахівники почнуть скорочувати виробництво, вже з осені яйця можуть знову подорожчати.