Яйця і не тільки: популярним продуктам загрожує здорожчання через відключення світла

Експерт навів чинники, які впливають на ціноутворення

В Україні діють відключення світла і ця ситуація стане причиною здорожчання важливих продуктів. У цей список потрапило виробництво продукції птахівництва — курятини та яєць.

Постійні проблеми з електроенергією стають загрозою не лише виробництву товарів птахівництва, а й існування галузі та продовольчої безпеки держави. Про це повідомив виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко, передає Agroportal.

Наразі відключення світла на птахівництві тривають від 7 до 10 годин, тобто за одну добу електроенергії може бути від 4 до 10 годин

"Інкубація, а потім і вирощування молодняку ​​курей-несучок вимагає чіткого дотримання технологічних показників утримання птиці протягом чотирьох місяців, чого неможливо досягти без забезпечення стабільного та безперебійного постачання електроенергії. Використання резервних джерел живлення не тільки суттєво збільшує собівартість виробництва продукції, а й підвищує ризик втрати поголів'я птиці внаслідок можливих збоїв у роботі", — пояснив Карпенко.

Карпенко зауважує на тому, що ще більших вимог до електроенергії мають виробники м'яса птиці. Забезпечення світла їм потрібно для інкубації протягом всього циклу вирощування, забиття птиці, перероблювання, зберігання та доставлення товару. Крім того, потужність в вирощування та утримання птиці мають інші джерела живлення, чого не можна сказати про виробництво комбікорму.

"Потужне обладнання комбікормових заводів вимагає певної напруги для його запуску та роботи, забезпечення всіх пов'язаних процесів виготовлення комбікорму згідно з раціонами, чого дизель-генератори забезпечити просто не здатні. Неможливість виробити комбікорм може призвести до неминучої втрати поголів'я птиці", — пояснює він.

Ще одним вагомим чинником, що впливає на ціни, є торгівля. Мережі магазинів скорочують замовлення аби продати товар без залишку, адже продукція псується. Тому знижується споживання, що також чинить тиск на ціни.

Водночас протягом 2 останніх місяців було зафіксовано здорожчання зернових, олійних культур та продуктів їхнього перероблювання — від 35 до 45%. Ціна на них формує вартість комбікорму, який своєю чергою становить 65-70% собівартості яєць та м'яса птиці. Експерт визначає, що саме цей фактор впливає на ціноутворення продукції найбільше і тому виробники вимушені будуть підіймати оптово-відпуску вартість.

Як резюмує Карпенко, підвищення тарифів на електроенергію та акцизів на паливо призведе до ланцюгового зростання витрат на всі складові виробничої собівартості, включно яєць та м'яса.

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