Украинцы ждут сезон дешевых яиц. Причина оказалась очень интересной

ЕС вводит квоты на украинские продукты. Куда птицеводы денут миллионы лишних яиц?

В Украине могут еще больше рухнуть цены на яйца. ЕС готовится вернуть экспортные квоты на поставку этого продукта, потому что наши птицеводы завалили им европейский рынок.

Что будет в этом случае с ценами на яйца в Украине, — узнавал "Телеграф".

Европейские фермеры недовольны

По квотам украинские производители снабжали яйцами в ЕС до начала войны. Тогда Европа пошла на уступки и сняла экспортные ограничения нашей агропродукции. Объемы экспорта, в том числе "яичного", начали стремительно расти. Это спровоцировало недовольство местных фермеров, которые в этом году массово блокировали украинскую границу и устраивали акции протеста по всей Европе.

Чтобы уладить конфликт, ЕС предусмотрел ограничения для украинских яиц, сахара, курятины. Ввели так называемое "экономическое торможение": если объемы поставок в 2024 году превысят среднегодовые уровни периода с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года, то вернут квоты. Эти условия вступили в силу с 6 июня этого года, а уже через две недели время "Ч" для украинских птицеводов наступило.

Еврокомиссия сообщила, что в ближайшие недели может ввести ограничительные квоты на украинские яйца и сахар. Но в случае с сахаром, украинское правительство уже пошло на превентивные меры — с 1 июня экспорт в ЕС остановили (об этом Кабмин попросила ассоциация "Укрсахар"). А вот украинские яйца продолжают везти в Европу, что больше раздражает местных фермеров.

По данным Союза птицеводов Украины, отечественные производители отгружают в Европу рекордные объемы яиц. В первом квартале этого года экспортировали 247,3 млн штук, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Увеличение объемов в профильной ассоциации объяснили возобновлением промышленного производства яиц. Крупнейшими импортерами наших яиц в Союзе птицеводов называют ЕС, ОАЭ и Израиль. Ключевым экспортером, по данным Украинской аграрной экспортной ассоциации, является именно Европа — продажи туда приносят украинским птицеводам более 60% доходов.

Если ЕС вернет квоту на наши яйца, птицеводы смогут продавать в Европу без пошлин лишь 3 тысячи тонн яиц в год, а это около 60 млн. штук.

Быстро переориентироваться на другие экспортные рынки, по словам руководителя Союза птицеводов Украины Сергея Карпенко "Телеграфа", компаниям будет непросто, в частности, из-за сложной логистики.

Так что миллионы яиц вдруг окажутся лишними. Что с ними будут делать?

Что будет с ценами на яйца в Украине?

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объясняет "Телеграфу", что производители всегда опрокидывали партии, которые по каким-то причинам не шли на экспорт, на внутренний рынок. И это способствовало понижению цен. Так будет и в этот раз.

Из-за значительного увеличения производства, украинские птицеводы уже завалили отечественные магазины на рынки яйцами. И с марта этого года цены на них просто посыпались.

В марте десяток яиц "Ясенсвит" стоил в "Новусе" 50,99 грн, а в "Ашане" — 55,3 грн. В конце апреля ценники опустились уже до 42,29–46,9 грн. Даже на Пасху яйца в этом году не дорожали – такое "чудо" случается нечасто.

Сейчас по акции в "Варусе" десяток яиц первого сорта стоит 28,5 грн. На рынке "Столичный" крупные яйца продают от 31 гривны за десяток.

Миллионы "лишних" яиц могут еще больше снизить цены. Насколько подешевеют яйца?

В среднем цены могут снизиться на 10%. Это не очень существенно, потому что птицеводы уже и так работают на грани рентабельности. А из-за удорожания электроэнергии и кормов себестоимость яиц растет. Поэтому больших распродаж никто не обещает. Но, как говорит Пендзин, яйца — быстропортящийся продукт. Если нужно будет продать большие излишки, некоторые продавцы могут давать и более веские скидки.

Но как долго продлится сезон дешевых яиц — неизвестно. Если птицеводы начнут сокращать производство, уже с осени яйца могут снова подорожать.