Деякі українці отримають грошову допомогу: де триває реєстрація та які є умови

Треба заповнити спеціальну форму

Мешканці Донецької області, а саме жителі Покровська, Новогродівки та Гродівки можуть отримати фінансову допомогу від організації. Реєстрація на виплату поширюватиметься тільки на ці два міста та села.

Як повідомили представники ГО "Відповідальні громадяни", вони у партнерстві з World Vision надаватимуть грошову допомогу в межах проєкту "Надання міжсекторальної гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні". На неї мають право особи, що відповідають 4 або більше категоріям вразливості.

Хто може отримати допомогу

Отримати грошову допомогу можуть ті домогосподарства, що проживають у Покровську, Новогродівки та Гродівки та відповідають чотирьом та більше категоріям вразливості, а саме:

мають дохід менше ніж 6 318 гривень на одну особу на місяць (соціальна допомога та пільги не враховуються);

мають 3 і більше дітей або дітьми до 2 років;

мають статус ВПО;

очолювані одним із батьків, включаючи домогосподарства, очолювані батьками-одинаками;

мають в складі вагітну жінку;

складаються з осіб похилого віку, в тому числі одиноких осіб похилого віку;

мають у своєму складі людей з інвалідністю І або ІІ групи;

мають у своєму складі людей, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям;

мають у своєму складі людей, які були поранені або загинули внаслідок обстрілів;

мають житло, яке було зруйноване або пошкоджене внаслідок війни.

Додаткові критерії:

домогосподарства, які проживають у будинку/квартирі приймаючої сім’ї, орендованому будинку/квартирі, притулку;

домогосподарства, які проживають у безпосередній близькості до лінії фронту (30 кілометрів та ближче).

Варто зауважити, що виплату не здійснять для українців, які протягом 3 останніх місяців отримували допомогу від інших міжнародних організацій.

Для нарахування допомоги заявнику треба заповнити спеціальну форму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потерпілим від насильства з боку РФ можуть надати компенсацію в розмірі 3 тисяч євро.