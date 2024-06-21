Деякі українці отримають грошову допомогу: де триває реєстрація та які є умови
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Треба заповнити спеціальну форму
Мешканці Донецької області, а саме жителі Покровська, Новогродівки та Гродівки можуть отримати фінансову допомогу від організації. Реєстрація на виплату поширюватиметься тільки на ці два міста та села.
Як повідомили представники ГО "Відповідальні громадяни", вони у партнерстві з World Vision надаватимуть грошову допомогу в межах проєкту "Надання міжсекторальної гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні". На неї мають право особи, що відповідають 4 або більше категоріям вразливості.
Хто може отримати допомогу
Отримати грошову допомогу можуть ті домогосподарства, що проживають у Покровську, Новогродівки та Гродівки та відповідають чотирьом та більше категоріям вразливості, а саме:
- мають дохід менше ніж 6 318 гривень на одну особу на місяць (соціальна допомога та пільги не враховуються);
- мають 3 і більше дітей або дітьми до 2 років;
- мають статус ВПО;
- очолювані одним із батьків, включаючи домогосподарства, очолювані батьками-одинаками;
- мають в складі вагітну жінку;
- складаються з осіб похилого віку, в тому числі одиноких осіб похилого віку;
- мають у своєму складі людей з інвалідністю І або ІІ групи;
- мають у своєму складі людей, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям;
- мають у своєму складі людей, які були поранені або загинули внаслідок обстрілів;
- мають житло, яке було зруйноване або пошкоджене внаслідок війни.
Додаткові критерії:
- домогосподарства, які проживають у будинку/квартирі приймаючої сім’ї, орендованому будинку/квартирі, притулку;
- домогосподарства, які проживають у безпосередній близькості до лінії фронту (30 кілометрів та ближче).
Варто зауважити, що виплату не здійснять для українців, які протягом 3 останніх місяців отримували допомогу від інших міжнародних організацій.
Для нарахування допомоги заявнику треба заповнити спеціальну форму.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потерпілим від насильства з боку РФ можуть надати компенсацію в розмірі 3 тисяч євро.