Допомога на пів року для деяких сімей: в яких 14 областях здійснюватиметься виплата

Є список необхідних документів

Деякі українські сім'ї можуть отримати грошову допомогу. Вона здійснюватиметься в 14 областях нашої країни і її розмір складатиме 21 600 гривень на одну особу.

Виплата здійснюватиметься протягом пів року благодійною організацією "Карітас-Спес Україна". Про це повідомили у Бахмут IN.UA.

Кому здійсниться грошова допомога та в яких областях

Нарахування в розмірі 3600 гривень на кожну особу зі сім'ї протягом шести місяців виплатиться для осіб, які проживають на території:

Львівської Архідієнції (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Тернопільська області);

Київсько-Житомирської Дієнції (Київська, Житомирська, Чернігівська та Черкаська області);

Харківсько-Запорізької Дієнції (Харківська, Донецька, Луганська, Полтавська, Сумська та Запорізька області).

Заяву на грошову допомогу мажуть подати:

багатодітні родини, які перебувають в скрутному матеріальному становищі (в тому числі й ВПО);

одинокі літні люди, які вже старше 70 років;

одинокі батьки/матері з дітьми, які потребують коштів;

родини з дітьми під опікою;

родини з особами, які мають інвалідність.

Однак ті сім'ї, які вже отримували грошову допомогу від "Карітас-Спес" в межах проєкту "Родина родині" у 2022-2023 році, в цьому році її вже не отримують.

Які документи потрібно зібрати

Спочатку заявнику треба заповнити спеціальну анкету, в яку потрібно буде завантажити фотографії наступних документів:

довідку ВПО

фото документа, що підтверджує статус багатодітної сім’ї;

фото документа, який підтверджує інвалідність (довідка/посвідчення про інвалідність, а для дітей — довідка від лікаря);

фото документів, які засвідчують те, що ви батько-одинак або мати-одинак;

фото документів, які засвідчують те, що дитина знаходиться під опікою;

фото документів, які підтверджують вік (для осіб 70+ років — це пенсійне посвідчення).

Варто зауважити, що розмір завантажених фото не має перевищувати 5 мегабайтів.

Якщо виникнуть будь-які запитання, то можна звернутись на гарячу лінію за номером 080 030 03 44.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що уряд може відшкодувати батькам частину зарплати няні у рамках послуги "Муніципальна няня".