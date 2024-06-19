В одному з міст України сім'ям роздадуть грошову допомогу: коли розпочнеться реєстрація

Виплати здійснюватиме фонд "Мирне небо"

Жителі Харківської області продовжують отримувати грошові виплати від благодійних фондів та організацій. 20 та 21 червня 2024 року у Дергачах триватиме реєстрація на грошову допомогу від фонду "Мирне небо" для сімей з дітьми, які не встигли раніше подати заявку на це нарахування.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, передає "Слобідський край". На подання заяви треба мати 5 документів.

Реєстрація відбуватиметься для сімей з неповнолітніми дітьми в міському гуманітарному центрі (кабінет №1) з 10 ранку і до 14 дня 20 та 21 червня. За один день представники фонду зможуть прийняти заявки від понад 80 родин.

Які потрібно зібрати документи

оригінал документа про посвідчення особи (паспорт / ID-картка);

ідентифікаційний код;

оригінал свідоцтва/свідоцтв про народження дитини/дітей (навіть якщо у дитини/дітей є паспорт);

реквізити картки (ІВАN, UA 27 цифр);

довідка ОК-5, ОК-7 (необхідно витягнути з "Дії").

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці отримають грошову допомогу у серпні цього року.