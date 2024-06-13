Грошова допомога в 50 тис грн в одній області: за яких умов її виплатять

Гроші надійдуть коштом бюджету області

Одноразова адресна грошова допомога нарахується для 376 громадян в Харківській області, хто має скрутне становище. А з них для 22 осіб, що повернулись з полону, — по 50 тисяч гривень.

Загалом на цю виплату було виділено 5,6 мільйона гривень, адже грошова допомога передбачена 376 особам, які мають скрутне матеріальне становище, що, своєю чергою, було спричинене надзвичайними обставинами. Кошти надійдуть шляхом обласного бюджету, як було повідомлено на засіданні комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації під головуванням заступниці начальника ХОВА Віти Ковальської.

А 22 громадянам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, нарахують виплату на загальну суму 1,1 мільйона гривень. Тобто по 50 тисяч гривень кожному.

"Підтримуємо наших жителів, які опинилися в складних життєвих обставинах. Допомагаємо їм відновити здоров’я, щоби вони могли повернутися до нормального життя", — пояснила Ковальська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які ВПО, що опинились у критичних ситуаціях, отримають грошову допомогу.