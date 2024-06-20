Потерпілим від насильства з боку росіян дадуть компенсацію: куди і як звернутися

Звернутись по допомогу можна фізично та онлайн

Українці, які постраждали від сексуального насильства, вчиненого військовими Російської Федерації, отримають проміжні репарації на суму 3 тисяч євро.

Як повідомили в Омбудсман України, з початку повномасштабного вторгнення РФ було зафіксовано 303 випадки сексуального насильства, але реальна цифра може бути значно більша. Проєкт, який виплачує допомогу, реалізується Глобальним фондом тих, хто пережив насилля.

Основною ціллю Пілотного проєкту, до якого входить Представник Уповноваженого з рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів Михайло Спасов, є забезпечення доступу постраждалим від насилля до виплати проміжних репарацій. У його межах 500 осіб, що стали жертвами СНПК (Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом), отримають компенсацію в розмірі 3 тисячі євро.

Опрацювання заявок на проміжну репарацію буде відбуватись конфіденційно та неупереджено в Глобальному фонду.

Варто зауважити, що участь у цьому проєкті не обмежує право осіб на нарахування інших допомог від благодійних фондів чи організацій.

"Звісно, виплата проміжної репарації не зможе розв’язати всі проблеми, однак я закликаю всіх консолідуватися і забезпечити постраждалих підтримкою і допомогою", – наголосив Уповноважений.

Постраждалі можуть звертатись до Офісу Омбудсмана:

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

електронною поштою: [email protected] ;

; зателефонувати на гарячу лінію: 0800501720.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одному місті Харківської області жителі мають право на грошову допомогу від фонду "Мирне небо".