Некоторые украинцы получат денежную помощь: где идет регистрация и какие условия

Надо заполнить специальную форму

Жители Донецкой области, а именно жители Покровска, Новогродовки и Гродовки, могут получить финансовую помощь от организации. Регистрация на выплату будет распространяться только на эти два города и села.

Как сообщили представители ОО "Ответственные граждане", они в партнерстве с World Vision будут оказывать денежную помощь в рамках проекта "Предоставление межсекторальной гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине". На нее имеют право лица, отвечающие 4 или более категориям уязвимости.

Кто может получить помощь

Получить денежную помощь могут те домохозяйства, проживающие в Покровске, Новогродовках и Гродовках и соответствующие четырем и более категориям уязвимости, а именно:

имеют доход менее 6 318 гривен на одного человека в месяц (социальная помощь и льготы не учитываются);

имеют 3 и более детей или детей до 2 лет;

имеют статус ВПЛ;

возглавляемые одним из родителей, включая домохозяйства, возглавляемые родителями-одиночками;

имеют в составе беременную женщину;

состоят из пожилых людей, в том числе одиноких пожилых людей;

имеют в составе людей с инвалидностью I или II группы;

имеют в своем составе людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем;

имеют в своем составе людей, которые были ранены или погибли в результате обстрелов;

имеют жилье, которое было разрушено или повреждено в результате войны.

Дополнительные критерии:

домохозяйства, проживающих в доме/квартире принимающей семьи, арендованном доме/квартире, приюте;

домохозяйства, проживающих в непосредственной близости от линии фронта (30 километров и ближе).

Следует заметить, что выплату не произведут для украинцев, которые в течение 3 последних месяцев получали помощь от других международных организаций.

Для начисления помощи заявителю нужно заполнить специальную форму.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что потерпевшим от насилия со стороны РФ могут предоставить компенсацию в размере 3 тысяч евро.