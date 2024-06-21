Укр

Некоторые украинцы получат денежную помощь: где идет регистрация и какие условия

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 21 июня 2024, 14:41
Гривна. Фото пятый канал

Надо заполнить специальную форму

Жители Донецкой области, а именно жители Покровска, Новогродовки и Гродовки, могут получить финансовую помощь от организации. Регистрация на выплату будет распространяться только на эти два города и села.

Как сообщили представители ОО "Ответственные граждане", они в партнерстве с World Vision будут оказывать денежную помощь в рамках проекта "Предоставление межсекторальной гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине". На нее имеют право лица, отвечающие 4 или более категориям уязвимости.

Кто может получить помощь

Получить денежную помощь могут те домохозяйства, проживающие в Покровске, Новогродовках и Гродовках и соответствующие четырем и более категориям уязвимости, а именно:

  • имеют доход менее 6 318 гривен на одного человека в месяц (социальная помощь и льготы не учитываются);
  • имеют 3 и более детей или детей до 2 лет;
  • имеют статус ВПЛ;
  • возглавляемые одним из родителей, включая домохозяйства, возглавляемые родителями-одиночками;
  • имеют в составе беременную женщину;
  • состоят из пожилых людей, в том числе одиноких пожилых людей;
  • имеют в составе людей с инвалидностью I или II группы;
  • имеют в своем составе людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем;
  • имеют в своем составе людей, которые были ранены или погибли в результате обстрелов;
  • имеют жилье, которое было разрушено или повреждено в результате войны.

Дополнительные критерии:

  • домохозяйства, проживающих в доме/квартире принимающей семьи, арендованном доме/квартире, приюте;
  • домохозяйства, проживающих в непосредственной близости от линии фронта (30 километров и ближе).

Следует заметить, что выплату не произведут для украинцев, которые в течение 3 последних месяцев получали помощь от других международных организаций.

Для начисления помощи заявителю нужно заполнить специальную форму.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что потерпевшим от насилия со стороны РФ могут предоставить компенсацию в размере 3 тысяч евро.

Теги:
#Донецкая область #Социальные выплаты #Выплаты #Денежная помощь