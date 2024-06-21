Некоторые украинцы получат денежную помощь: где идет регистрация и какие условия
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Надо заполнить специальную форму
Жители Донецкой области, а именно жители Покровска, Новогродовки и Гродовки, могут получить финансовую помощь от организации. Регистрация на выплату будет распространяться только на эти два города и села.
Как сообщили представители ОО "Ответственные граждане", они в партнерстве с World Vision будут оказывать денежную помощь в рамках проекта "Предоставление межсекторальной гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине". На нее имеют право лица, отвечающие 4 или более категориям уязвимости.
Кто может получить помощь
Получить денежную помощь могут те домохозяйства, проживающие в Покровске, Новогродовках и Гродовках и соответствующие четырем и более категориям уязвимости, а именно:
- имеют доход менее 6 318 гривен на одного человека в месяц (социальная помощь и льготы не учитываются);
- имеют 3 и более детей или детей до 2 лет;
- имеют статус ВПЛ;
- возглавляемые одним из родителей, включая домохозяйства, возглавляемые родителями-одиночками;
- имеют в составе беременную женщину;
- состоят из пожилых людей, в том числе одиноких пожилых людей;
- имеют в составе людей с инвалидностью I или II группы;
- имеют в своем составе людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем;
- имеют в своем составе людей, которые были ранены или погибли в результате обстрелов;
- имеют жилье, которое было разрушено или повреждено в результате войны.
Дополнительные критерии:
- домохозяйства, проживающих в доме/квартире принимающей семьи, арендованном доме/квартире, приюте;
- домохозяйства, проживающих в непосредственной близости от линии фронта (30 километров и ближе).
Следует заметить, что выплату не произведут для украинцев, которые в течение 3 последних месяцев получали помощь от других международных организаций.
Для начисления помощи заявителю нужно заполнить специальную форму.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что потерпевшим от насилия со стороны РФ могут предоставить компенсацию в размере 3 тысяч евро.