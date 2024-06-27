"Бонуси" за виконання бойових завдань: чи будуть зміни правил нарахування 30 тис грн для бійців з липня

Це передбачено наказом України

Українські військові щомісяця, за дотримання певних умов, мають отримувати грошові винагороди в 100 та 50 тисяч гривень. В цей список також входить виплата 30 тисяч гривень.Чи зміняться правила нарахування у липні 2024 року?

На винагороду розраховують дев'ять категорій бійців. Про це мовиться в наказі "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Хто отримає 30 тисяч гривень з військових у липні

Виплати можуть отримати військові, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) (у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань):

з інтенсивної підготовки для ведення воєнних (бойових) дій у складі військових частин (підрозділів), включених до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України сил оборони держави;

з управління угрупованнями військ (сил) у складі розгорнутих пунктів управління Генштабу ЗСУ;

з управління підпорядкованими силами та засобами відповідно до завдань, які покладаються на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту, у складі розгорнутих пунктів управління ДССТ;

у складі робочої групи або одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем або начальником Генштабу ЗСУ, у межах областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;

з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;

у складі діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міноборони;

із всебічного забезпечення діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури (у тому числі об'єктів транспортної інфраструктури ― військовими частинами та підрозділами ДССТ);

Крім того, на таке нарахування розраховують бійці, що відряджені для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі до складу сільських (селищних), міських, районних та обласних військових адміністрацій, на території (або частині цієї території), здійснення повноважень яких ведуться воєнні (бойові) дії.

Які документи має зібрати військовий

Безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях або у виконанні бойового (спеціального) завдання підтверджують такі документи:

бойовий наказ (бойове розпорядження);

журнал бойових дій (вахтовий, навігаційно-вахтовий, навігаційний журнал) або журнал ведення оперативної обстановки, або бойове донесення, або постова відомість (під час охорони об'єкта, на який було здійснено збройний напад);

рапорт (донесення) командира підрозділу (групи), корабля (судна), катера про участь кожного військовослужбовця (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів) у бойових діях або заходах, у виконанні бойових (спеціальних) завдань.

Як розраховується грошова виплата

Сума доплати розраховується пропорційно кількості дням, коли боєць виконує завдання протягом місяця. А виплата здійснюється наступного місяця, після якого військовий отримує зарплату.

"Одним днем участі у бойових діях або заходах вважається період (з 00 годин до 24 години календарної доби), протягом якого військовослужбовець залучався до участі в бойових діях або заходах, незалежно від кількості та тривалості таких залучень за добу. У разі, коли військовослужбовець залучається до участі в бойових діях або заходах, які розпочато до 24 години однієї доби і закінчено після 00 годин наступної доби, до розрахунку включається зазначений період як два дні участі у бойових діях або заходах", — йдеться у наказі.

Хто не отримує 30 000 гривень

Військові не мають права на виплату 30 000 грн, якщо:

відмовились виконувати бойові накази (розпорядження);

самовільно залишили частину, вчинили дезертирство, добровільно здалися в полон;

усунуті від виконання службових обов’язків, відсторонені від посад чи виконання службових повноважень;

вживали алкогольні, наркотичні або психотропні речовини, виконували завдання в такому стані;

вчинили інші дії, за які суд притягнув до відповідальності (за правопорушення — кримінальні, військові адміністративні, адміністративні, пов’язані з корупцією);

навмисно спричинили ушкодження своєму здоров’ю або вчинив самогубство (виняток — доведення до самогубства, встановленого судом);

відбувають покарання на гауптвахті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зміниться перелік умов для нарахування 100 тисяч гривень винагороди для військових з липня.