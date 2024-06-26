Рус

Доплата 50 тис грн для військових: хто має право на них з липня 2024 року

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Військова техніка Новина оновлена 26 червня 2024, 14:44
Військова техніка. Фото Pixabay

Треба зібрати 3 документа

В Україні військові мають право на щомісячні виплати винагороди в розмірі 100 тисяч гривень. Є ще одна, розмір якої складає 50 тисяч гривень і для її надання є певні умови.

Згідно зі наказом "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", у липні 2024 року їх отримають 4 категорії військових. Для нарахування вони мають виконувати спеціальні бойові завдання в певних органах чи штабах.

Які військові мають право на виплату 50 000 гривень

Виплату 50 000 гривень можуть отримати військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі:

  • органу військового управління;
  • штабу угруповання військ (сил);
  • штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно;
  • командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу).

Такий перелік органів військового управління (управлінь (штабів) угруповань військ (сил) затверджується Головкомом або начальником Генштабу ЗСУ.

Хто з військових не отримає винагороду

Додаткова винагорода не виплачується, якщо військовослужбовець:

  • відмовився виконувати бойові накази (розпорядження) — за місяць, у якому здійснено таке порушення ;
  • самовільно залишив частину, вчинив дезертирство — за місяць, у якому здійснено порушення, та за весь період відсутності, включаючи місяць повернення;
  • добровільно здався в полон — з дня з’ясування обставин добровільної здачі в полон;
  • усунутий від виконання службових обов’язків, відсторонений від посад чи виконання службових повноважень — з дня усунення (відсторонення) до дня завершення;
  • вживав алкогольні, наркотичні або психотропні речовини;
  • виконував завдання в такому стані — за місяць, у якому здійснено порушення;
  • вчинив інші дії, за які суд притягнув до відповідальності (за правопорушення — кримінальні, військові адміністративні, адміністративні, пов’язані з корупцією) — за місяць, у якому постанова (вирок) суду надійшла до військової частини;
  • навмисно спричинив ушкодження своєму здоров’ю або вчинив самогубство (виняток — доведення до самогубства, встановленого судом) — за місяць, у якому це сталось;
  • відбуває покарання на гауптвахті — за час відбування.

Нарахування здійснюється до зарплати та виплачується в наступному по черзі місяця, за який має робитись винагорода.

Які документи потрібні для здійснення 50 тисяч гривень

Винагорода здійснюється на підставі таких документів:

  • бойовий наказ (розпорядження);
  • журнал бойових дій або ведення оперативної обстановки / бойове донесення / постова відомість;
  • рапорт командира підрозділу про участь кожного військового у бойових діях або заходах, у виконанні бойових (спеціальних) завдань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які пільги надаються учасникам бойових дій.

Теги:
#Виплати #Винагорода #Бойові #Виплати військовим