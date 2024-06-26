Доплата 50 тис грн для військових: хто має право на них з липня 2024 року

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В Україні військові мають право на щомісячні виплати винагороди в розмірі 100 тисяч гривень. Є ще одна, розмір якої складає 50 тисяч гривень і для її надання є певні умови.

Згідно зі наказом "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", у липні 2024 року їх отримають 4 категорії військових. Для нарахування вони мають виконувати спеціальні бойові завдання в певних органах чи штабах.

Які військові мають право на виплату 50 000 гривень

Виплату 50 000 гривень можуть отримати військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі:

органу військового управління;

штабу угруповання військ (сил);

штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно;

командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу).

Такий перелік органів військового управління (управлінь (штабів) угруповань військ (сил) затверджується Головкомом або начальником Генштабу ЗСУ.

Хто з військових не отримає винагороду

Додаткова винагорода не виплачується, якщо військовослужбовець:

відмовився виконувати бойові накази (розпорядження) — за місяць, у якому здійснено таке порушення ;

самовільно залишив частину, вчинив дезертирство — за місяць, у якому здійснено порушення, та за весь період відсутності, включаючи місяць повернення;

добровільно здався в полон — з дня з’ясування обставин добровільної здачі в полон;

усунутий від виконання службових обов’язків, відсторонений від посад чи виконання службових повноважень — з дня усунення (відсторонення) до дня завершення;

вживав алкогольні, наркотичні або психотропні речовини;

виконував завдання в такому стані — за місяць, у якому здійснено порушення;

вчинив інші дії, за які суд притягнув до відповідальності (за правопорушення — кримінальні, військові адміністративні, адміністративні, пов’язані з корупцією) — за місяць, у якому постанова (вирок) суду надійшла до військової частини;

навмисно спричинив ушкодження своєму здоров’ю або вчинив самогубство (виняток — доведення до самогубства, встановленого судом) — за місяць, у якому це сталось;

відбуває покарання на гауптвахті — за час відбування.

Нарахування здійснюється до зарплати та виплачується в наступному по черзі місяця, за який має робитись винагорода.

Які документи потрібні для здійснення 50 тисяч гривень

Винагорода здійснюється на підставі таких документів:

бойовий наказ (розпорядження);

журнал бойових дій або ведення оперативної обстановки / бойове донесення / постова відомість;

рапорт командира підрозділу про участь кожного військового у бойових діях або заходах, у виконанні бойових (спеціальних) завдань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які пільги надаються учасникам бойових дій.