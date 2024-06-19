Грошове забезпечення для мобілізованих та контрактників: чи однакові суми та які виплати вони мають

Відповідь дали у ТЦК та СП

Мобілізовані українці мають право на зарплату під час навчання, а також виплату за перший контракт з ЗСУ та інші додаткові винагороди. На останні два нарахування розраховують також контрактники.

У 2024 році для мобілізованих та контрактників грошове забезпечення залишиться однаковим. Про це 19 червня повідомила пресслужба Житомирського обласного ТЦК та СП.

"Грошове забезпечення військового однакове як для мобілізованих, так і для контрактників. Виплати залежать від посади, звання, тривалості та умов служби", — йдеться у повідомленні.

Які є виплати за укладання першого контракту

Рядовий склад: 24 224 грн

Сержантський і старшинський склад: 27 252 грн

Офіцерський склад: 30 280 грн

Крім того, такі військові також можуть отримати 100 тисяч гривень, якщо беруть участь в активних бойових діях, 70 тисяч гривень за кожні 30 днів служби в бойових діях, а також на 50 тисяч гривень, у разі виконання завдання у складі військового органу управління.

Водночас під час військової служби ФОПи можуть не закривати й не платити соціальний податок та внесок, а після демобілізації, за бажанням, продовжити діяльність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікуються нові зміни з виплатою в розмірі 70 тисяч гривень для бійців з липня 2024 року.