Оздоровчі для військових: чи зміняться умови виплат у липні 2024

У суму оздоровчих входять 4 інших нарахувань

Українські військові мають право на оздоровчі виплати під час лікування та реабілітації після служби, розмір яких залежить від суми грошового забезпечення бійця. Вони надаватимуться за певних умов, але чи зміняться вони у липні 2024 року?

Згідно зі наказом "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", як передає "НОВИНИPRО", ці кошти мають бути використані на з метою лікування, реабілітації та проходження оздоровчих процедур. До суми оздоровчих входить 4 різні виплати.

З якою метою військовому можна витратити гроші

проходження спеціалізованих лікувально-оздоровчих процедур;

лікування;

реабілітації після служби.

Таке нарахування здійснюється раз на рік або згідно з графіком, який зазначено у законодавстві для військових, що мають право на щорічну основну відпустку, а не тим, хто перебуває на строковій службі.

Її сума може складати від 21,1 тисячі до 25 тисяч гривень, однак все залежить від посади військового. До неї можуть входити:

посадовий оклад;

доплати за вислугу років (якщо є);

оклад за званням;

щомісячне додаткове забезпечення відповідно до посади.

Що потрібно зробити для отримання виплати

Військовому спочатку необхідно написати рапорт на ім'я свого командира з проханням надати відпустку, а потім подати заяву на отримання виплати.

Отже, оздоровчі в розмірі місячного грошового забезпечення військового будуть нараховуватись, якщо боєць (окрім строковиків) раз в рік може взяти щорічну основну відпустку і ніяких змін у липні 2024 року не передбачається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи змінились правила нарахування винагороди для військових в розмірі 70 тисяч гривень.